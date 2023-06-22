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Сегодня, 11:26

Вадим Немков рассказал, на что потратил миллион долларов: «Строю базу отдыха»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) заявил, что заканчивает строительство базы отдыха в родном Белгороде.

«Базу строю отдыха, купил. Она была в таком плачевном состоянии, был такой деревенский стиль. Сейчас нормально хочу сделать, чтобы была хорошая база. Чтобы не стыдно было серьезных людей позвать (смеется). База находится под Белгородом, в поселке Томаровка. Взял там в аренду пруд и лес, сейчас заканчивает строительство базы», — сказал Немков «СЭ».

Немков выиграл Гран-при Bellator в полутяжелом весе в 2022-м, защитив титул чемпиона и заработав миллион долларов.

Вадим Немков
ММА
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