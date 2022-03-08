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Сегодня, 17:38

«Он крепкий с***н сын». Кайла Харрисон восхищена выступлением Ковингтона в бою с Масвидалем

Кайла Харрисон восхищена выступлением Ковингтона в бою с Масвидалем
Кайла Харрисон.
Фото Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, действующая чемпионка PFL в лёгком весе Кайла Харрисон восхищена выступлением Колби Ковингтона в бою против Хорхе Масвидаля.

«Вы можете говорить все, что хотите о Колби Ковингтоне, но он потрясающий боец, — сказала Харрисон в интервью The MMA Hour. — Он хороший боец. У него отличный бензобак, у него прекрасные борцовские навыки, у него хороший бойцовский интеллект, у него хорошая выносливость, и он крутой сукин сын. Если человек способен выдержать лучшие удары Усмана, то, вы знаете, есть причина, по которой у него такой потрясающий послужной список. Он хороший боец. Я бы никогда не сказал, что он плохой боец».

В минувшие выходные на турнире UFC 272 Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей.

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