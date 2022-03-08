«Я вернулся». Конор Макгрегор возобновил тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что он успешно восстанавливается после травмы, полученной в поединке с Дастином Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии в боевых искусствах. Ни у кого нет дороги без ухабов, но залог победы — это позитивный настрой, целеустремленность и тяжелый труд. Я вернулся и становлюсь только лучше», — написал Макгрегор в Instagram.

Макгрегор идет на серии из двух поражений. На UFC 264 он проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде.