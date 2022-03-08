Адесанья: «Джонс первым начал кидать предъявы в мой адрес»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) считает, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сперва должен уладить личную жизнь, прежде чем бросать бойцам вызовы.

«Джонс первым начал кидать предъявы в мой адрес, — сказал Адесанья в интервью TMZ Sports. — Он был фанатом, а потом понял, что я представляю опасность. Он вообразил себя величайшим и захотел подраться со мной? Это говорит лишь о том, что он думает, что я для него угроза. Сперва Джонсу следовало бы прийти в себя. Он сражается со своими демонами. Вернись в церковь».

Также Адесанья усомнился, что Джонс действительно намерен выступать в тяжелом весе. «Подерись с Франсисом Нганну, — заявил Адесанья. — Я публично объявил о том, что поднимусь в весе. И я сделал это в следующем году. Он говорит об этом с 2013 года... Братан, это боевые искусства. Если ты лучший, то иди и докажи. Дело не в размерах. Я говорил о том, что перейду в тяжелый вес. Я сделал это в боксе и в кикбоксинге. Я могу победить тяжеловеса».

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.