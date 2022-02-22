Боец UFC Митчелл: «Стрельбу в школах устраивает правительство США»

Боец UFC Брайс Митчелл в интервью передаче MMA Hour выразил мнение, что правительство США имеет отношение к случаям со стрельбой в американских школах.

«Мое объяснение номер один [случаев шутинга в американских школах] заключается в том, что во многих из них участвует правительство [США], — сказал Митчелл. — У них есть программа действий, они устраивают массовые расстрелы, а потом обвиняют в этом AR-15 (американская полуавтоматическая винтовка. — Прим. «СЭ»). Они говорят: «О, сейчас мы придем забрать ваши AR-15». Могу вам рассказать, почему они не убрали АР-15 — потому что это божья земля, они не могут этого сделать. У них нет сил забрать AR-15. Они пытались, пытались и пытались сделать это, но люди слишком сильны. Я скорее умру, чем передам оружие моему правительству».

По мнению Митчелла, правительство США инициирует шутинг в школах, чтобы убрать из конституции вторую поправку, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия (вступила в силу в 1791 году). Во время интервью Митчелл сидел рядом с двумя винтовками, а у него за спиной висел первый флаг США.

На счету 27-летнего Митчелла 14 побед в 14 боях в ММА (5-0 в UFC). Он проживает в штате Арканзас. 5 марта американец проведет бой против бразильца Эдсона Барбозы на турнире UFC 272.

С 2000 года в США было зафиксировано более 300 случаев стрельбы в школах, в которых погибло в общей сложности более 300 человек.