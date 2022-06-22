Денис Тюлюлин подерется с Джейми Пикеттом 9 июля на UFC on ESPN 39

34-летний российский средневес UFC Денис Тюлюлин (9-6) проведет второй бой в UFC 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США. Соперником россиянина станет 33-летний американец Джейми Пикетт (13-7). Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин в своем Telegram.

Тюлюлин прошлый бой проиграл соотечественнику Алиасхабу Хизриеву (14-0) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США. Тюлюлин проиграл сабмишном во втором раунде.

Пикетт прошлый бой проиграл Кайлу Докосу (11-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 февраля на UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе, США.