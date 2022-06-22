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Сегодня, 17:06

Джаред Каннонье сравнил Адесанью с Доктором Стрэнджем

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга среднего дивизиона UFC Джаред Каннонье (15-5) считает, что победить чемпиона Исраэля Адесанью (22-1) можно только в том случае, если боец будет использовать все аспекты единоборств.

«Наивно полагать, что можно победить Адесанью, делая ставку на что-то одно, — сказал американец в интервью Submission Radio. — Когда я смотрел его бои, то видел работу ног, он контролирует бой, время и пространство. Он словно Доктор Стрэндж. Чтобы его победить, нужно быть хорошо подготовленным и в стойке, и в борьбе».

Адесанья и Каннонье подерутся 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
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