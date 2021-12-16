Экс-чемпион мира WBA, IBF Денис Лебедев дал свой прогноз на бой между Русланом Проводниковым и Али Багаутиновым в рамках турнира Open FC в Москве.

«Поединок Проводников — Багаутинов интересен для меня тем, что я хочу посмотреть, насколько Руслан сейчас находится в форме, — приводит слова Лебедева пресс-служба турнира Open FC. — Это зрелищный боец, который дрался с сильнейшими противниками. Хочу посмотреть, что от него осталось, насколько он сегодня тот Проводников, который был. В карьере у Проводникова и Багаутинова у обоих получился скомканный конец. Поэтому мотивация у них обоих будет одна — победить, доказать, что он сильнее, а не его оппонент. Поединок должен быть на грани фола, что называется

Проводников — это Сибирский Рокки. Мы выросли на фильме «Рокки», мы видели упорство, труд, преодоление трудностей, все препятствия, все эти качества сконцентрированы в его прозвище на профессиональном ринге. Сибирский Рокки — это наш парень, из глубинки, который доказал, кем может стать любой, если каждый день выкладываться на 100%, главное, отдавать себя всего процессу, как говорит Костя Цзю, «до усталости и еще 5 раз» — вот это в стиле Руслана.

Али подготовленный боец, ему что бороться, что боксировать. У Руслана, конечно, опыта побольше а боксе. Но, учитывая большую паузу, мое мнение, что бой будет примерно равный с небольшим преимуществом Проводникова. Не думаю, что Руслан уничтожит Али, нет, но все-таки он его наверное перебьет. Я смотрю на их «трештокинг», такой миролюбивый, добродушный, без оскорблений, мое мнение — победит Проводников. Но если будет возможность добить Али, Руслан этого ни в коем случае не будет делать. Если же победит Али, то мне кажется, он Руслана добьет. Поединок будет конечно, 100% зрелищный, начинаться он будет с раскачки, но с каждым раундом будет все нарастать и нарастать. Болеть буду за Руслана однозначно".

Бой Проводников — Багаутинов пройдет 19 декабря в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».