Сергей Харитонов: «Я остаюсь бойцом Bellator. Подписал новый контракт»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что остается в ростере Bellator, хоть и проведет бой в Eagle FC.

Первый турнир Eagle FC в США состоится 28 января в Майами. Харитонов подерется в главном бою вечера, его соперником будет суринамец Тайрон Спонг. Владельцем лиги является экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. У промоушена будет два офиса — российский (глава — Шамиль Завуров) и американский (глава Ризван Магомедов) со штаб-квартирой в Майами.

— Правильно понимаю, что вы больше не боец Bellator, учитывая, что подписали контракт с фактически американской компанией? — вопрос Харитонову.

— Я боец Bellator, перестаньте ерундой заниматься. Я боец Bellator. Просто мне предложили подраться в организации у Хабиба. Я согласился, заменил Силву.

— Но ведь у Bellator есть правило: боец может драться в другом промоушене, но только не в США.

— Майами — это не США, Майами — это отдельная Америка (смеется). Майами — это другая страна. Это Америка, но другая Америка — наша.

— У Bellator же контракты обычно на шесть боев рассчитаны. И я думал так: что вы провели шесть боев, а теперь ваш контракт истек.

— Я подписал новый контракт [с Bellator].

— После боя с Чейком Конго?

— Перед боем с Конго подписал.

— Вас в Bellator не отругали за то, что вы сказали про бой Федора? (В ноябре Харитонов выразил мнение, что Тимоти Джонсон специально проиграл Федору Емельяненко на турнире Bellator 269)

— Да никто ничего не сказал. Это мое личное мнение. И я же не обвинил никого, не сказал, что это железно договорняк. Я просто увидел так бой своими глазами и высказал, что думаю.