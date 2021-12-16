Эдгар Гукасян и Рикардо Вийяльба провели битву взглядов

В Самаре прошла церемония взвешивания перед турниром «Буря на Волге», который состоится 17 декабря.

На турнире состоится схватка-реванш Эдгара Гукасяна с Рикардо Вийяльбой. Этот поединок является одним из самых ожидаемых.

Вес Гукасяна — 72,25 кг против 71,5 кг аргентинца. Также состоялась «битва взглядов». Соперники напряженно смотрели в глаза друг другу около минуты.

Максим Бабанин на взвешивании впервые встретился с соперником — камерунцем Оливье Дауда Меконго. Вес россиянина 114 кг, у его соперника — 97 кг.

Максим Топор (Щербаков) и Денис Вильданов (Большой Папа), которые 15 декабря подрались на пресс-конференции, также прошли процедуру взвешивания: вес Щербакова составил 108,15 кг, Большой Папа весит 177,95 кг.

Напряженную «битву взглядов» провели Тимур Слащинин с Тайсоном Дижоном, после чего пожали друг другу руки. Вес Слащина — 119 кг, его соперник весит всего 91,1 кг.

Главные бои турнира «Буря на Волге» 17 декабря покажет РЕН ТВ.