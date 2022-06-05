Дэн Иге сделал заявление после поражения Мовсару Евлоеву

30-летний гавайский боец Дэн Иге (15-6) прокомментировал поражение от 28-летнего россиянина Мовсара Евлоева (16-0) на UFC Fight Night 207. По словам Иге, он возьмет небольшую паузу после очередного поражения.

«Иногда все идет не так, как ты планируешь, но у бога всегда есть лучший план, — написал боец в Twitter. — Люблю всех вас. Спасибо за поддержку и извините, что не смог выйти победителем. Нужно немного отдохнуть, но я обещаю, что вернусь!»

Евлоев победил Иге единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Иге занимает 10-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Он идет на серии из трех поражений.