Бывший боец UFC назвал идеального соперника для Волкова: «Ему нужно искупить свою вину перед сами знаете кем»

Бывший боец UFC Алан Джубан (17-7) считает, что после победы над Жаирзиньо Розенструйком (12-4) Александру Волкову (35-10) стоит провести матч-реванш против Деррика Льюиса (26-9).

«Волкову нужно искупить свою вину перед сами знаете кем. Дерриком Льюисом! Он пятый номер дивизиона, и он стоит выше Волкова в рейтинге, — сказал Джубан на ESPN. — Волков будет фаворитом, потому что в их поединке он выигрывал до того момента, пока не устал и не стал выбрасывать колени, после чего пропустил правую пушку от Деррика Льюиса».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Волков проиграл Льюису нокаутом в третьем раунде за 11 секунд до конца поединка. Бой состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Льюис в последнем бою проиграл нокаутом Таю Туивасе (14-3) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.