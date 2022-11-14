43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) считает, что чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) совершил ошибку, когда решил подстричься, ведь, по мнению бразильца, в волосах чеха была сила.

«Ты состриг свои волос — ты потерял свою силу, — приводит слова бразильца MMA Junkie. — Последний раунд того боя был сумасшедшим. Возможно, [он победил] из-за волос».

Также Тейшейра вспомнил эпизод, когда он попался на удушающий в бою с Прохазкой в конце пятого раунда.

«Я совершил ошибку, когда отдал спину, потому что не подумал, что он может провести удушающий прием, — отметил Тейшейра. — В этом и заключалась ошибка. Он действовал быстро, и удушающий прием пришелся как никогда кстати — в конце пятого раунда. У меня не было времени защищаться. В остальном я действовал хорошо. Я дрался на комфортной для себя дистанции, валил его на землю. Просто перед реваншем мне нужно сделать небольшую корректировку».

Прохазка подерется с Тейшейрой 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США. В первом бою он победил бразильца удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.