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Дэн Хукер получил соперника на UFC 266. Им стал не Арман Царукян

13:22
Дэн Хукер. Фото Instagram
Дэн Хукер. Фото Instagram
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Как сообщает BJPenn.com со ссылкой на свои источники, новозеландский легковес Дэн Хукер свой следующий бой проведет на турнире UFC 266 против афганистанца Насрата Хакпараста.

Изначально планировалось, что Хукер, в настоящее время занимающий 8-ю строчку в рейтинге легковесов UFC, сразится с Арманом Царукяном. Ранее бойцы договорились между собой о бое.

В январе этого года Хукер поприветствовал в октагоне UFC экс-чемпиона Bellator Майкла Чэндлера, уступив ему нокаутом в первом раунде.

Хакпараст в марте победил Рафу Гарсию единогласным решением судей. Тем не менее боец не входит даже в топ-15.

Турнир UFC 266 с участием Хукера и Хакпараста состоится в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе. В главном событии вечера чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски проведет защиту пояса против Брайана Ортеги.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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