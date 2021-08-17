Дэн Хукер получил соперника на UFC 266. Им стал не Арман Царукян

Как сообщает BJPenn.com со ссылкой на свои источники, новозеландский легковес Дэн Хукер свой следующий бой проведет на турнире UFC 266 против афганистанца Насрата Хакпараста.

Изначально планировалось, что Хукер, в настоящее время занимающий 8-ю строчку в рейтинге легковесов UFC, сразится с Арманом Царукяном. Ранее бойцы договорились между собой о бое.

В январе этого года Хукер поприветствовал в октагоне UFC экс-чемпиона Bellator Майкла Чэндлера, уступив ему нокаутом в первом раунде.

Хакпараст в марте победил Рафу Гарсию единогласным решением судей. Тем не менее боец не входит даже в топ-15.

Турнир UFC 266 с участием Хукера и Хакпараста состоится в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе. В главном событии вечера чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски проведет защиту пояса против Брайана Ортеги.