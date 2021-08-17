Моргенштерн: «Мы с бойцами ММА коллеги по цирку»

Рэпер Алишер Моргенштерн на YouTube-канале «Руки выше» высказался по поводу критики в свой адрес со стороны российских бойцов ММА.

«Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не ***** (наговорить) на Моргенштерна?

Воспринимаю ли я всерьез, что про меня говорят бойцы? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку я бы сказал. Мы коллеги по цирку.

Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти», — сказал Моргенштерн.

Ранее рэпер отказался от поединка против блогера Димы Гордея, о возможном проведении которого сообщалось две недели назад.