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Дело Джонса могут закрыть из-за коронавируса

04:31
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Дело чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса могут закрыть из-за коронавируса, сообщает BJ Penn. Из-за пандемии судебная система США приостановлена — дело может не дойти до суда.

— У нас есть определенные правила, которые должны соблюдаться, — рассказал адвокат Джонса. — Если его не привлекут к определенной дате, его дело может быть прекращено.

Джонс был арестован полицией по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также ему вменяется небрежное использование огнестрельного оружия.

Сотрудник полиции Альбукерке написал в рапорте, что утром услышал одиночный выстрел, а затем увидел в машине Джонса открытую бутылку алкоголя за пассажирским сиденьем. Джонс сказал, что не знает, откуда раздался звук выстрела. Позднее он был освобожден из-под стражи до завершения расследования.

Джонс является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся.

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