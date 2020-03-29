Дело Джонса могут закрыть из-за коронавируса

Дело чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса могут закрыть из-за коронавируса, сообщает BJ Penn. Из-за пандемии судебная система США приостановлена — дело может не дойти до суда.

— У нас есть определенные правила, которые должны соблюдаться, — рассказал адвокат Джонса. — Если его не привлекут к определенной дате, его дело может быть прекращено.

Джонс был арестован полицией по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также ему вменяется небрежное использование огнестрельного оружия.

Сотрудник полиции Альбукерке написал в рапорте, что утром услышал одиночный выстрел, а затем увидел в машине Джонса открытую бутылку алкоголя за пассажирским сиденьем. Джонс сказал, что не знает, откуда раздался звук выстрела. Позднее он был освобожден из-под стражи до завершения расследования.

Джонс является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся.