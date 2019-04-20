Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Российский боец Иван Штырков не сможет дебютировать в UFC. Его бой с американцем Дэвином Кларком должен был состяться 20 апреля на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Об отмене в Инстаграме сообщил Кларк. По его словам, Штырков сейчас находится в больнице. По какой причине россиянин там оказался, пока неизвестно.

"Благодарю вас за поддержку, но мой бой в России отменен. Мой соперник сейчас в больнице. Еще раз спасибо за поддержку, это многое значит для меня", - обратился к своим болельщикам Кларк.