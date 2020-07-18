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Дебют Уланбекова в UFC состоится в сентябре

01:36

Менеджер российского бойца Тагира Уланбекова Ризван Магомедов сообщил, что дебютный бой в UFC состоится 12 сентября. Его соперником будет бразилец Бруно Сильва.

«Уланбеков дебютирует 12 сентября против Сильвы», — цитирует ТАСС Магомедова.

Напомним, 18 июля на «Бойцовском острове» у Уланбекова был запланирован поединок против украинца Александра Доскальчука, но в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова его отменили.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8997165

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