Давудов рассказал, как проходили его тренировки по кикбоксингу

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как проходили его тренировки по кикбоксингу.

«Есть тот же Владислав Туйнов, который нашёл себя там, достиг больших высот, бился в Glory. У него хороший зал в Орле, где собралась хорошая команда. У меня такого не было. Я бегал туда-сюда. Первый поединок по кикбоксингу провел в 19 лет. Против меня поставили взрослого мужика, который вырубал соперников, еще когда я сам выступал по юниорам. На момент нашей встречи ему было 32-33 года. Слава богу, победил. Но лично я не видел для себя будущего в кикбоксинге. Влад — молодец. Он закрепился в сборной, у него все получалось. У меня все было иначе. Возьмем даже схватку с Михелем. Он готовился к ней в Италии, а я — в городе Октябрьском, Республика Башкортостан. Уверен, многие о нем даже не слышали. Население — 100 тысяч человек. Тренировки проходили в подвале, мылся холодной водой. Мои спарринг-партнеры — 15-летние пацаны весом около 60 кг», — приводит слова Давудлва RT.