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Сегодня, 16:16

Дудакова призналась, что ее тренеру с Кавказа бывает не просто работать с ней

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Выступающая в минимальном весе дебютантка UFC, россиянка Виктория Дудакова рассказала о совместной работе с личным тренером Гасанали Гасаналиевым и возникающих конфликтах.

«Не буду врать, но нам постоянно приходится терпеть друг друга. У меня бывают срывы, я бываю не уверена в себе, а он в этот момент меня поддерживает. Ему, как кавказскому мужчине, не просто разговаривать с женщиной, но ему приходится вести со мной диалог. Уже перед боем у него начинается мандраж, а я наоборот собираюсь и готова выходить на бой. Я его начинаю успокаивать. В тренировочном процессе это нормально между тренером и учеником. Бывает, что наши взгляды не сходятся и вытекают в небольшие конфликты», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

В 2019 году Дудакова стала чемпионкой Европы среди любителей, бронзовым призером чемпионата мира.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dudakova-priznalas-chto-ee-treneru-s-kavkaza-byvaet-ne-prosto-rabotat-s-nei-264545/
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