Российский боец Абдурахимов рассказал о предстоящем бое с Аугусто Сакаи

Российский боец тяжелого веса UFC Шамиль Абдурахимов рассказал, что должен побиться с тем, кто находится ниже его в рейтинге.

«В UFC следуют такой логике: если у бойца есть поражение в послужном списке, то первым делом необходимо закрыть его — и только потом идти вперед. В сентябре 2019-го я проиграл — и теперь должен побиться с тем, кто находится ниже меня в рейтинге. Если выиграю у Сакаи, то ситуация изменится», — цитирует Абдурахимова RT.

Поединок между Абдурахимовым и Сакаи пройдет 1 мая на турнире UFC в Лас-Вегасе.