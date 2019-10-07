«Давай потанцуем в Москве, детка». Макгрегор вспомнил бой против Хабиба

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вспомнил бой против чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который прошел 6 октября 2018 года на UFC 229. Ирландец проиграл россиянину после удушающего болевого примера в четвертом раунде.

— Давай потанцуем, детка, — написал Макгрегор в своем Twitter.

В октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона, вынудив сдаться ирландца Конора Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев, а в UFC ввели временный пояс — его завоевал Дастин Порье (рекорд — 25 побед, 5 поражений).