Бой между Вердумом и Феррейрой признан несостоявшимся

Атлетическая комиссию штата Нью-Джерси аннулировала результат боя между Фабрисиу Вердумом и Ренаном Феррейрой на турнире PFL 3. Поединок признан несостоявшимся, пишет в Twitter журналист ESPN Марк Раймонди.

Вердум утверждал, что до своего нокаута он перевел соперника на треугольник, и Феррейра несколько раз постучал ему по плечу о сдаче боя. Однако судья встречи этот момент пропустил.

Менеджер Вердума Али Абдель-Азиз поблагодарил организацию за то, как быстро она разобралась в ситуации.