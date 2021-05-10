Бой между Вердумом и Феррейрой признан несостоявшимся
23:28
Атлетическая комиссию штата Нью-Джерси аннулировала результат боя между Фабрисиу Вердумом и Ренаном Феррейрой на турнире PFL 3. Поединок признан несостоявшимся, пишет в Twitter журналист ESPN Марк Раймонди.
Вердум утверждал, что до своего нокаута он перевел соперника на треугольник, и Феррейра несколько раз постучал ему по плечу о сдаче боя. Однако судья встречи этот момент пропустил.
Менеджер Вердума Али Абдель-Азиз поблагодарил организацию за то, как быстро она разобралась в ситуации.
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