Дастин Порье проведет бой с Дэном Хукером 27 июня

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье следующий бой проведет против Дэна Хукера. Этот бой станет главным событием турнира UFC, который состоится 27 июня в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie.

Изначально Порье и Хукер должны были провести поединок 16 мая в Сан-Диего на UFC Fight Night 175, но турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Порье в последнем бою проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в третьем раунде на UFC 242, а Хукер победил раздельным решением судей Пола Фелдера.

Всего за свою карьеру 31-летний Порье одержал 25 побед при 6 поражениях. На счету 30-оетнего Хукера 20 побед и 8 поражений.

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