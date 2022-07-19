Дастин Порье опроверг слухи о бое с Бенилом Дариушем

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) сообщил, что слухи о разработке его боя с шестым номером рейтинга Бенилом Дариушем (21-4) — это неправда.

«Фэйк новости», — написал Порье в Twitter.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз сообщил, что руководство UFC занимается разработкой боя Порье и Дариуша. «Контракты не подписаны, но руководство UFC хочет организовать этот бой. Надеюсь, все получится», — сказал Абдель-Азиз в интервью The Schmo.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою он одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.