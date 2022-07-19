Бывший тренер Оливейры: «Махачев будет избит, как старый чемодан»

44-летний бывший тренер Чарльза Оливейры (33-8) Флавио Альваро (49-11) не расстроен решением UFC организовать бой Оливейры и Ислама Махачева (22-1) в Абу-Даби, так как уверен, что исход боя предопределен.

«Этот бой может пройти в России, Дагестане, Сингапуре или Сан-Паулу — результат будет тот же, — приводит слова Альваро Sherdog. — Махачев будет избит, как старый чемодан. Люди думают, что Чарльза легко повалить. Это большая ошибка. Я вижу, как Махачев отчаянно пытается провести тейкдаун после пропущенного удара, а затем сдается.

Когда Чарльз счастлив, я не вижу никого, кто мог бы его победить. Нурмагомедов мог бы дать ему настоящий бой, но в конце концов он был бы нокаутирован».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.