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Сегодня, 08:44

Бывший тренер Оливейры: «Махачев будет избит, как старый чемодан»

Бывший тренер Оливейры уверен, что Чарльз победит Махачева
Давид Хачатрян
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44-летний бывший тренер Чарльза Оливейры (33-8) Флавио Альваро (49-11) не расстроен решением UFC организовать бой Оливейры и Ислама Махачева (22-1) в Абу-Даби, так как уверен, что исход боя предопределен.

«Этот бой может пройти в России, Дагестане, Сингапуре или Сан-Паулу — результат будет тот же, — приводит слова Альваро Sherdog. — Махачев будет избит, как старый чемодан. Люди думают, что Чарльза легко повалить. Это большая ошибка. Я вижу, как Махачев отчаянно пытается провести тейкдаун после пропущенного удара, а затем сдается.

Когда Чарльз счастлив, я не вижу никого, кто мог бы его победить. Нурмагомедов мог бы дать ему настоящий бой, но в конце концов он был бы нокаутирован».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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