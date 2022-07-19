Зубайра Тухугов выбыл с UFC on ESPN 40. У него проблемы с визой

Тухугов не сможет выступить на UFC on ESPN 40 из-за проблем с американской визой

31-летний российский боец полулегкого веса UFC Зубайра Тухугов (20-5) не сможет провести бой против американца Нэйта Ландвера (15-4) 6 августа на UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе (США).

Причина — проблемы с визой, пишет журналист Нолан Кинг в Twitter. Ранее Хабиб Нурмагомедов (29-0) говорил, что пока у Тухугова нет американской визы из-за политической ситуации.

Тухугов в последнем поединке победил Рикардо Рамоса (16-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 30 октября 2021 года на UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ландвер выиграл прошлый бой у Людовита Кляйна (18-4) сабмишном в третьем раунде. Поединок прошел 16 октября 2021 года на UFC Fight Night 195 в Лас-Вегасе (США).