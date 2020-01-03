Дастин Порье: «Никакой травы и алкоголя на протяжении всего 2020 года»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, от чего откажется в 2020 году.

— Никакой травы и никакого алкоголя на протяжении всего 2020 года! — написал Порье в своем Twitter. — Я начал две недели назад! Кто со мной? Люди выпивают и курят, чтобы по-быстрому выпасть из реальности. Мне же она нравится, не хочу из нее выпадать.

В последнем своем бою 30-летний американец (25-6-1 в ММА) на UFC 242 в Абу-Даби уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.