Дастин Порье: "Хабиб будет могучим, как и раньше, но я выиграю"

Американец Дастин Порье, которому предстоит чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, заявил на пресс-конференции, что верит в свою победу в поединке.

– Я просто буду собой, выйду и покажу миру на что я способен, – сказал Порье. – 27 человек не смогло остановить Хабиба, но я вижу его слабости. Я очень много тренировался для этого. Ему не нужно быть слабым, чтобы я был сильнее. Я выйду, покажу на что способен и смогу его победить. Я не думаю, что Хабиб будет "заржавевшим" из-за простоя, он будет таким же могучим, как раньше, но я выиграю.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Михаил Потапов)

Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье. Прямая видеотрансляция

Хабиб Нурмагомедов: "Чтобы стать лучшим, мне нужно победить Фергюсона и Сен-Пьера"