Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье. Прямая видеотрансляция

Пресс-конференция бойца ММА, чемпион UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье пройдет в Лондоне сегодня, 12-го июня. Начало - 17:00 (мск). Оба бойца примут участие в пресс-конференции. Это будет их первая встреча перед боем.

Сам поединок между спортсменами состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Порье в последнем бою победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым, который выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.