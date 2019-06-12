Хабиб Нурмагомедов: "Чтобы стать лучшим, мне нужно победить Фергюсона и Сен-Пьера"

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвященной его бою с Дастином Порье, который пройдет 7 сентября, заявил, что был бы не прочь подраться с Тони Фергюсоном и Жорджем Сен-Пьером.

– Сен-Пьер? Я не знаю, вернется ли он. Но это было бы важно для моего наследия. Я должен победить Дастина, Тони Фергюсона и Джорджа Сен-Пьера. Только тогда я стану номером один вне зависимости от веса.

Напомним, в феврале Сен-Пьер объявил о завершении карьеры. (Михаил Потапов)

Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье. Прямая видеотрансляция