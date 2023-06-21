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Сегодня, 11:30

Россиянка Железнякова — о подписании контракта с UFC: «Я испытываю наивысшую степень радости»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая чемпионка Open FC в легчайшем весе Дарья Железнякова поделилась эмоциями после подписания контракта с UFC.

«На самом деле, с одной стороны, это было очень ожидаемо, а с другой — совсем нет. Подписав контракт с UFC, я испытала наивысшую степень радости и почувствовала себя очень счастливым человеком. Что касается дальнейших планов, то я хочу дебютировать как можно скорее, но при этом провести хороший, плотный лагерь. А что касается оппонентки, то у меня нет предпочтений, кого дадут, с тем и буду драться», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

В активе 27-летней спортсменки 8 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке, который состоялся 7 апреля 2023 года, Железнякова победила техническим нокаутом Мари Луизо на турнире Ares FC 14.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC
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