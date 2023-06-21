Сарнавский заявил, что не рассматривал вариант получить паспорт Казахстана

Российский боец ММА Александр Сарнавский сказал, что не рассматривал вариант получить паспорт Казахстана.

— У российских бойцов возникают проблемы с визами. Ты родился и какое-то время жил в Казахстане. Реально ли тебе получить казахстанский паспорт?

— Даже не рассматривал вариант со сменой гражданства или получить паспорт другой страны. Я патриот. Казахстан не так далеко от нас. До Астаны 600-700 километров, до Алма-Аты два часа на самолете. Проблем с этим нет, переезжать необязательно. В Казахстане чувствую себя как дома, все знаю, появилось много друзей. Там комфортно и спокойно готовиться, — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».