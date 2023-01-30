Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:54

Олег Борисов подерется с Рустамом Керимовым 17 марта на ACA 154

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов (25-6) проведет первую защиту титула против Рустама Керимова (17-0) 17 марта на ACA 154 в Краснодаре. Бой пройдет в рамках 1/4 Гран-при в легчайшем весе, сообщает ACA.

Борисов идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победил Магомеда Бибулатова (19-3) единогласным решением судей и стал новым чемпионом. Бой состоялся 26 марта 2022-го на ACA 138 в Грозном.

Керимов прошлый бой выиграл у Калоса Аугусто Сантоса да Сильвы (21-5) единогласным решением судей на ACA 146. Турнир состоялся 4 октября 2022-го в Грозном.

Борисов и Керимов ранее дрались в 2018 году. Тогда Керимов победил раздельным решением судей.
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даррен Тилл: «Чимаев растерзает Перейру за 30 секунд»

Валентин Молдавский рассказал, за счет чего Емельяненко может одержать победу над Бейдером
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости