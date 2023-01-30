Олег Борисов подерется с Рустамом Керимовым 17 марта на ACA 154

Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов (25-6) проведет первую защиту титула против Рустама Керимова (17-0) 17 марта на ACA 154 в Краснодаре. Бой пройдет в рамках 1/4 Гран-при в легчайшем весе, сообщает ACA.

Борисов идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победил Магомеда Бибулатова (19-3) единогласным решением судей и стал новым чемпионом. Бой состоялся 26 марта 2022-го на ACA 138 в Грозном.

Керимов прошлый бой выиграл у Калоса Аугусто Сантоса да Сильвы (21-5) единогласным решением судей на ACA 146. Турнир состоялся 4 октября 2022-го в Грозном.

Борисов и Керимов ранее дрались в 2018 году. Тогда Керимов победил раздельным решением судей.