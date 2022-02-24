Кормье рассказал, как Грин может победить Махачева

Аналитик ESPN и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Бобби Грину (29-12) необходимо успешно защищаться от тейкдаунов и оставаться на ногах, чтобы иметь шансы на победу над Исламом Махачевым (21-1).

«Чтобы победить Ислама, Бобби нужно оставаться на ногах и не терять концентрацию, потому что у Ислама есть удар, — сказал Кормье в подкасте на YouTube-канале ESPN MMA. — Тем не менее Ислам не так хорош в стойке, как Бобби. Бобби должен превратить бой в боксерский поединок, если он хочет получить шанс на победу. Также ему необходимо защищаться от тейкдаунов и быть в феноменальной форме. Он хорошо выступает, когда расслаблен, потому что тогда он действует очень быстро».

Также Кормье сообщил, что Грин выходит на бой на коротком уведомлении и в ситуации, когда все ждут победы Ислама, поэтому американец не будет испытывать никакого давления. «Самый опасный боец — это тот, кто не испытывает никакого давления. В бою он может творить невообразимые вещи», — добавил Кормье.

Махачев проведет следующий бой против Грина на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада (27 февраля). Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов).

Давид Хачатрян