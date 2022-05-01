Даррен Тилл подерется с Джеком Херманссоном 23 июля в Лондоне

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) проведет следующий поединок против шведского бойца 33-летнего Джека Херманссона (22-7) 23 июля на UFC Fight Night в Лондоне. Турнир пройдет на арене О2. Бой станет главным событием вечера и пройдет в средней весовой категории. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Тилл находится на 8-й строчке рейтинга UFC в среднем весе. Англичанин идет на серии из двух поражений. В предыдущем бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде 4 сентября 2021 года на UFC Fight Night 191.

Херманссон расположился на 7-й строчке рейтинга UFC в среднем весе. Шведский боец предыдущий поединок проиграл Шону Стриклэнду (25-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 5 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, США.