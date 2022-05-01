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Сегодня, 11:26

Реакция Петра Яна на победу Марлона Веры на UFC on ESPN 35

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-3) прокомментировал убедительную победу эквадорца Марлона Веры (19-7) над американцем Робом Фонтом (19-6). «Сегодня Марлон Вера показал неплохое выступление. Однажды мы с тобой разделим восьмиугольник», — написал россиянин в Twitter.

Вера победил Фонта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США. В настоящее время Вера занимает 8-ю строчку рейтинга легчайшего веса, в то время как Фонт — 5-ю.

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