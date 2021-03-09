Даниэль Кормье: «UFC до сих пор разводят нас с Джонсом подальше, если мы в одном помещении»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье и журналист Ариэль Хельвани обсудили недавнее видео, на котором заклятые соперники Майкл Биспинг и Люк Рокхольд дружески шутят друг с другом.

Ариэль Хельвани: На днях я зашел в инстаграм и увидел, что Майкл Биспинг и Люк Рокхольд закорешились. Я прям отвращение испытал. Между ними была война, а теперь они друзья. Мне это не нравится, это все делается для инстаграма. Мне кажется, если бы ты и Джонс оказались бы в одном зале, ты бы точно не подошел к нему".

Даниэль Кормье: «Не подошел бы. UFC даже сегодня разводят нас подальше. Если я комментирую, и он на турнире, они держат нас подальше друг от друга, потому что понимают — это уже реальная жизнь. Не стоит обострять. Но я тоже разочарован Люком. На его бы месте я бы ответлил: «Биспинг, когда ты успел стать душкой?»

Ариэль Хельвани: «Это все для инстаграма делается, все эти фото и видео. Есть несколько пар бойцов, которых я бы никогда не хотел видеть друзьями — это ты и Джонс, Хабиб и Конор и Люк-Биспинг. Но последние выбывают из списка»

Даниэль Кормье: «Хабиб и Конор точно никогда не снимут такое видео».