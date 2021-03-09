«Привычка ломать барьеры». UFC — о Ронде Роузи
02:54
Официальный Twitter UFC опубликовал 9 марта сообщение, посвященное американке Ронде Роузи.
A habit of breaking barriers ?— UFC (@ufc) March 8, 2021
In 2018, @RondaRousey became the first woman to enter the #UFCHoF. pic.twitter.com/f8hPSBYLju
«Привычка ломать барьеры, — говорится в сообщении. — В 2018 году Ронда Роузи стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC».
34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.
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