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«Привычка ломать барьеры». UFC — о Ронде Роузи

02:54
Ронда Роузи. Фото UFC.
Ронда Роузи. Фото UFC.
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Официальный Twitter UFC опубликовал 9 марта сообщение, посвященное американке Ронде Роузи.

«Привычка ломать барьеры, — говорится в сообщении. — В 2018 году Ронда Роузи стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC».

34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.

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