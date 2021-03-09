Официальный Twitter UFC опубликовал 9 марта сообщение, посвященное американке Ронде Роузи.

A habit of breaking barriers ?



In 2018, @RondaRousey became the first woman to enter the #UFCHoF. pic.twitter.com/f8hPSBYLju — UFC (@ufc) March 8, 2021

«Привычка ломать барьеры, — говорится в сообщении. — В 2018 году Ронда Роузи стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC».

34-летняя Роузи одержала 12 побед в ММА при двух поражениях. Она стала первым чемпионом UFC среди женщин в легком весе. В ее активе также бронзовая медаль Олимпиады-2008 в дзюдо.