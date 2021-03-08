Даниэль Кормье: «Джонс слишком большой для Адесаньи. Этот бой не нужен»
Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье не видит больше смысла в бою Джона Джонса и Исраэля Адесаньи.
«Джонс слишком большой для Иззи, он будет отжимать его к сетке и переводить. Иззи нужно быть минимум 100 кг, чтобы драться с Джонсом. А чтобы набрать такой вес, ему придется полностью измениться, где-то даже поломать свою карьеру.
Потому что легконогие ребята после гигантского набора веса часто не могут вернуть прежнюю скорость и вернуться в родную категорию. Пойдет ли на это Иззи? Я бы ему не советовал. Прямо сейчас, мне кажется, этот бой не нужен», — сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани.
7 марта Адесанья проиграл Яну Блаховичу единогласным решением на UFC 259. Джонс в феврале прошлого года победил Доминика Рейеса единогласным решением.
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