Кормье: «Такой Оливейра побил бы и пикового Тони Фергюсона»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о бое Тони Фергюсона и Чарльза Оливейры на UFC 256. Оливейра победил Фергюсона единогласным решением.

«Оливейра очень сильно меня впечатлил, — сказал Кормье на шоу Ариэля Хельвани в эфире ESPN. - Он разбивал Тони и в стойке и доминировал на земле. Но еще меня удивили эти слэмы. Когда мы видели, чтобы кто-то так легко поднимал Тони и швырял о канвас? Люди говорят о том, что Тони проиграл, потому что он уже не тот, но я думаю, Оливейра выиграл бы у него и когда он строил свою 12-матчевую победную серию. Вот такой у него набор навыков и он превосходит в нем Тони. Просто теперь Оливейра, наконец, нашел свою весовую категорию.

Непонятно, что будет дальше с Тони. У него есть имя, он не может драться против кого попало. Сейчас его нужно сводить с ребятами вроде Фелдера или Хукера, но черт возьми... Тони уже принял столько ущерба. У него нет структурированной команды, нет тренера, он прошел через столько войн. Честное слово, когда был этот армбар, я просто опустил глаза в пол, не мог на это смотреть.

Что касается Оливейры, он опасен для любого легковеса в рейтинге, для всей верхней тройки: Дастина, Конора и Гэтжи. По навыкам и стилю он будет проблемой для всех них».