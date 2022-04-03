Кормье: «Чимаев самый пугающий боец, которого мы когда-либо видели»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Хамзат Чимаев — самый пугающий боец UFC. Кроме того, Кормье советует Чимаеву как можно меньше появляться перед публикой.

«Думаю, что Чимаев самый пугающий боец, которого мы когда-либо видели, — сказал Кормье в интервью MMA Fighting. — Послушайте, коэффициенты на Чимаева очень низкие. Когда ты смотришь на этих парней, ты должен спросить себя: «Верю ли я, что Чимаев победит?». Может быть, он не будет доминировать так же, как в прошлых боях. Но в конечном итоге он выиграет? Если ты скажешь: «Да, я так думаю», то не имеет значения, какие на них стоят коэффициенты. Все верят, что он выиграет».

Кроме того, Кормье уверен, что Чимаев должен меньше появляться на публике.

«Мне нравится их дружба с Дарреном Тиллом, но думаю, что это ошибка. Я считаю, что Чимаев должен продолжать оставаться загадкой для людей. Он должен как можно меньше времени появляться на публике и показывать, какой он на самом деле. На месте Хамзата я бы оставался загадкой. Это просто пугает. У Хамзата есть какая-то развязность, он умеет драться. Я его большой фанат».

Чимаев и Гилберт Бернс (20-4) проведут поединок 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.