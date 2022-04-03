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Сегодня, 23:16

Адесанья — о запрещенном колене Яна: «На месте Стерлинга я поступил бы точно так же и забрал бы пояс»

Адесанья заявил, что тоже забрал бы пояс UFC на месте Стерлинга после запрещенного удара Яна
Никита Горшенин
Корреспондент
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Петр Ян наносит запрещенный удар коленом в голову в бою с Алджамейном Стерлингом.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в ходе обзора на своем Youtube-канале FreeStylebender ответил на вопрос, как бы он поступил на месте Алджамейна Стерлинга, который в первом бою с Петром Яном отказался продолжать бой после запрещенного колена и стал чемпионом.

Дэвид Адесанья: «Если бы ты был в ситуации Алджо, ты бы забрал пояс и стал чемпионом?»

Исраэль Адесанья: «Да, конечно. ****, конечно. Мне бы это не понравилось, но... есть правила, в первую очередь. Да, я забрал бы пояс. Я смотрю сейчас их соцсети, они оба в топовой форме. Я это вижу по их мышцам кора, по кубикам. Они вложили в этот бой просто все, что у них есть».

9 апреля Стерлинг и Ян проведут реванш на UFC 273 в Джексонвилле.

Алджамейн Стерлинг
Исраэль Адесанья
Петр Ян
UFC
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