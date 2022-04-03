Чимаев: «Размажу каждого. Все они слишком медленные и слабые»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) в преддверии главного боя в карьере против бразильца Гилберта Бернса (20-4) заявил, что никто не сможет его победить, так как все бойцы «слишком медленные и слабые».

«Я чемпион! Я король! Я лучший в мире! Размажу каждого, никто не похож на меня, — сказал Чимаев на видео, опубликованном YouTube-каналом Blockasset. — Все они слишком медленные и слабые. Я им не по зубам. Я очень быстрый, очень сильный. Моя физическая подготовка на другом уровне. Моя правая рука ломает горы».

Чимаев и Бернс проведут поединок 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в полусреднем весе.