Дана Уайт в восторге от Романа Копылова: «У него невероятный инстинкт убийцы»

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции признался, что он был под впечатлением от боя 31-летнего россиянина Романа Копылова (10-2) с американцем Пунахеле Сориано (9-3).

— Как вам турнир? Были ли бойцы, которые вам больше запомнились? Какой бой вам больше всего понравился?

— Бой Копылова с Пунахеле был потрясающим. Пунахеле жесткий, у него большое сердце. Но Копылов сегодня выглядел потрясающе. Абсолютно каждый его джеб и лоу-кик были опасными. У него невероятный инстинкт убийцы. Как только он почуял кровь, он пошел в атаку и закончил бой. Потрясающее выступление.

Копылов нокаутировал Сориано во втором раунде. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.