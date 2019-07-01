Дана Уайт уверен, что Конор Макгрегор уникален

Президент UFC Дана Уайт​ заметил тенденцию среди бойцов, которые пытаются подражать ирландцу Конору Макгрегору, сообщает mmafighting.com.

– Знаете, конечно, многие пытаются быть похожими на Конора. Когда люди видят, что парень веселый, так еще и успешный, то они думают, что если вести себя так же, то получат все то, что есть у него. Есть только один Конор Макгрегор. Люди все время спрашивают у меня, думаю ли я, что мы найдем еще одного Макгрегора, и пытаемся ли мы его найти. Второго Конора не будет никогда, но найдется кто-то еще, кто будет отличаться от всех по-своему и станет звездой своим путем, – приводит слова Уайта mmafighting.com.

Макгрегор отбывает шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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