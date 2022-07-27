Дана Уайт рассказал, почему организовал бой Яна и О'Мэлли

Президент UFC Дана Уайт заявил, что 13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) в самом расцвете сил, и поэтому он покажет отличное выступление против бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3).

«Мы занимались подбором бойцов, и Шон Шелби предложил устроить этот бой, — отметил Уайт на пресс-конференции UFC. — Он хотел этого боя. Я сказал ему: «Ты с ума сошел?» Он рассказал, почему этот бой должен состояться. Шон сказал, что О'Мэлли готов, что в октябре ему исполнится 28 лет, он в самом расцвете сил, что он бьет, как грузовик. Он продал мне этот бой. И что еще более важно: и Петр, и Шон хотели этого боя. Когда мы объявили этот поединок, все буквально сошли с ума, и им это понравилось. И что самое главное — это чертовски крутой бой!»

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).