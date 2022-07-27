Дана Уайт: «Хабиб говорит, что Махачев — лучший легковес мира. Проверим это в бою с Оливейрой»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что Чарльз Оливейра (33-8) не противился поединку с Исламом Махачевым (22-1) в Абу-Даби, назвав его настоящим воином.

«Чарльз Оливейра — один из лучших парней, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, когда мы вели переговоры. Он настоящий воин, и нам никогда не было трудно заставить его принять бой. Этот парень всегда готов к бою.

Что касается его поединка с Исламом, то Хабиб постоянно говорит, что Ислам Махачев — лучший легковес мира, что он станет следующим чемпионом, что он будет доминировать над всеми оппонентами. Для этого ему нужно сперва пройти Чарльза Оливейру. Оливейра не проходной соперник, он воин. Технически он не чемпион, но для всех нас он чемпион. Я жду не дождусь этого поединка".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе (США).

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (США).