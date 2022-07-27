Дана Уайт: «Я не жалею, что не получилось сделать трилогию Конора и Диаса»

Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел организовать трилогию между бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) и Нейтом Диасом (20-13), однако подчеркнул, что не жалеет, что в итоге не получилось этого сделать.

— Были ли вы близки к организации боя Конора и Нейта?

— Конор еще не готов драться. Его нога не восстановилась. Знаете, Нейт мог бы сидеть сложа руки и ждать этого боя, но он не хочет. Не знаю, что у него на уме, но он хочет драться прямо сейчас. Он хочет уйти, и мы даем ему эту возможность.

— Могли ли вы организовать этот бой раньше?

— Это один из тех боев, который можно организовать в любое время. Но этого никогда не получалось сделать.

— Войдет ли этот бой в историю как один из тех, что вы хотели организовать, но не получилось?

— Нет, я никогда не скажу: «О боже! Я не смог сделать трилогию!». Те два поединка были просто потрясающими. Первый раунд их первого боя был удивительным! Конор бросал бомбы, а затем Диас во втором раунде выходит и делает свое дело. Просто безумие. Второй бой был то же фантастическим. Нам было достаточного одного боя, но мы получили два. И это классно.

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.