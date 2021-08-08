Боец UFC Физиев вызвал Хасбика на бой после победы над Грином

Киргизский легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов дагестанскому блогеру Хасбику после победы над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265.

«Хасбула, Хасбула. Если ты хочешь деньги за бой, то дерись со мной, бро», — сказал Физиев прямо в октагоне.

Физиев победил Грина единогласным решением судей. Теперь на счету 28-летнего Рафаэля 10 побед и 1 поражение. К тому же он идет на серии из 4-х побед в UFC.