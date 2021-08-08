Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец UFC Физиев вызвал Хасбика на бой после победы над Грином

10:45
Рафаэль Физиев. Фото UFC
Рафаэль Физиев. Фото UFC

Киргизский легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов дагестанскому блогеру Хасбику после победы над американцем Бобби Грином на турнире UFC 265.

«Хасбула, Хасбула. Если ты хочешь деньги за бой, то дерись со мной, бро», — сказал Физиев прямо в октагоне.

Физиев победил Грина единогласным решением судей. Теперь на счету 28-летнего Рафаэля 10 побед и 1 поражение. К тому же он идет на серии из 4-х побед в UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Главный судья по художественной гимнастике на проигранной Олимпиаде — русская. Как Наталья Кузьмина заняла этот пост
На Украине образовались снежные заносы
Тело дочери конструктора стратегических ракет нашли на лестнице в Москве
Малыш в подгузниках отправился за помощью, когда отец упал в обморок
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд